الصحة بغزة: الاحتلال الاسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا كل 40 دقيقة

وقال مدير المستشفيات الميدانية في الوزارة "مروان الهمص"، خلال مؤتمر صحفي في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، إن 16278 طفلا قتلوا منذ اندلاع الحرب، بينهم 908 رضع لم يبلغوا عامهم الأول، و311 ولدوا خلال الحرب وقتلوا لاحقا، بمعدل طفل واحد كل 40 دقيقة.

وأضاف أن تدهور الأوضاع الصحية تفاقم بعد إغلاق "إسرائيل" المعابر منذ بداية مارس الماضي، ما أدى إلى تعطل خدمات الرعاية الأولية بسبب القصف أو وقوعها ضمن مناطق الإخلاء، وحرمان آلاف الأطفال والنساء الحوامل من الخدمات الطبية.

وذكر أن نسبة العجز في الأدوية الخاصة بصحة المرأة والطفل بلغت51 بالمائة، وتشمل المكملات الغذائية والفيتامينات وحليب الأطفال، مشيرا إلى أن لقاحات شلل الأطفال لا تزال ممنوعة من الدخول، ما يهدد بظهور أوبئة.

وأشار الهمص إلى وفاة 57 شخصا، بينهم أطفال، جراء سوء التغذية والمضاعفات الصحية، في ظل النقص الحاد في الحليب العلاجي، خصوصا للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن كثيرا من الأطفال يعتمدون على وجبة واحدة غير مكتملة يوميا، ويحرمون من مياه الشرب والغذاء السليم، نتيجة استهداف البنية التحتية ومنع دخول المساعدات.

وأضاف أن آلاف الأطفال يعيشون حاليا في مراكز نزوح لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، بينما تواجه النساء الحوامل صعوبة في الوصول إلى المستشفيات، خصوصا خلال فترات التصعيد الليلي.

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