مهاجراني: خطوط إيران الحمراء واضحة في المفاوضات غير المباشرة مع امريكا

وفي إشارة إلى المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قالت مهاجراني: إن خطوطنا الحمراء في المفاوضات ثابتة وواضحة.

وقالت إننا نتحدث عن القضية النووية وملتزمون بالحفاظ على الخطوط الحمراء التي ذكرناها مرارا وتكرارا من قبل، مضيفة: طوال عشرين سنة، كان موقفنا ثابتا دائما ولم نتخلى عن مواقفنا التي نعتبرها حقا لنا.

وأضافت إننا نعتبر الطاقة النووية ضرورية للاستخدامات السلمية وتلبية لاحتياجاتنا من الطاقة، ومن حق الشعب الإيراني ان يمتلك هذه الطاقة.

وأكدت مهاجراني على أن إيران اعلنت التزامها بالعملية الدبلوماسية، وأثبتت ذلك على ارض الواقع والتزامها هذا لا يقتصر على الكلام ومن هذا المنطلق شاركت في عدة جولات من المفاوضات باستعداد كامل، مضيفة نعلن من جديد على الطرف الآخر أن يثبت مواقفه.

الحظر المفروض على إيران يجسد الإرهاب الاقتصادي وانتهاكات حقوق الإنسان

وردا على سؤال آخر حول تصريحات وزير الخارجية الأميركي بأن إيران ليس لها الحق في تخصيب اليورانيوم، قالت مهاجراني: إن الاجراءات القسرية أحادية الجانب هي عمل ظالم وتعسفي يتناقض مع المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي.

وأضافت: تظهر هذه لاجراءات القسرية إصرار صناع القرار الأميركيين على خرق القانون وتجاهل مصالح الدول الأخرى و صرحت بناء على ذلك، يمكن اعتبار الحظر المفروض على إيران تجسيدا للإرهاب الاقتصادي وانتهاكا لحقوق الإنسان.

وقالت إننا ملتزمون بالوعد الذي قطعناه بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ولن ندخر أي جهد لضمان حقوق شعبنا.

وتابعت: مع ذلك فإننا ننظر إلى هذه القضية بإخلاص وبصبر وأمل،وفي الوقت نفسه، لسنا متفائلين بشكل مفرط، وقد ثبت عدم صدق الأميركيين مرارا وتكرارا.

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