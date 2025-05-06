مساعد وزير الخارجية: جمهورية أذربيجان تحظى بأهمية كبيرة لإيران

وقال خطيب زادة خلال زيارته إلى باكو، في اجتماع حول "العلاقات بين جمهورية أذربيجان وإيران في إطار العمليات الإقليمية" اليوم الثلاثاء، إن جمهورية أذربيجان ذات أهمية كبيرة بالنسبة لإيران، وترتبط الدولتان بعلاقات وثيقة وتطلعات مشتركة.

وأكد على أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة وواعدة، واعتبر زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى جمهورية أذربيجان تمثل منعطفا مهما.

وشدد خلال الاجتماع على ضرورة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى.

وأكد خطيب زادة أن جمهورية أذربيجان تحظى بمكانة مهمة في سياسة إيران تجاه جيرانها، واعتبر زيارة الرئيس بزشكيان إلى اذربيجان مثالا واضحا لهذه السياسة.

كما شدد على أهمية العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة إزالة الحواجز المصطنعة وتعزيز العلاقات الطبيعية إلى أعلى مستوياتها.

وقال إن التطورات الجيوسياسية والجيواقتصادية الجارية في المنطقة تتطلب اعتماد نهج سياسي يتماشى مع هذه التطورات.

وعلى هامش الاجتماع، وقع مركز تحليل العلاقات الدولية لجمهورية أذربيجان ومركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مذكرة تفاهم.

ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية الاذربيجاني "فريد شفي أوف"، ومساعد وزير الخارجية "سعيد خطيب زادة".

وتنص المذكرة على تعاون مشترك للتبادل الأكاديمي وتنفيذ المشاريع المشتركة خدمة لمصالح ايران و اذربيجان.

بدوره، قال شفي أوف خلال الاجتماع إن زيارة الرئيس بزشكيان إلى جمهورية أذربيجان تجسد التحرك الإيجابي في العلاقات الثنائية، مؤكدا على أنها تعتبر منعطفا في مسار إحياء الحوار الاستراتيجي وتعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع أطر التعاون الثنائي.

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