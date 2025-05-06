وزير التراث الإيراني : إيران رائدة في الحوكمة الذكية والدبلوماسية الثقافية

وأشار "صالحي أميري" اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع وزراء السياحة بمجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) الذي استضافته مصر وحضره ممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء، اشار إلى التطورات الجيو- سياسية وظهور التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي؛ مؤكدا على أهمية تشكيل نظام جديد بالاعتماد على العقلانية الإسلامية والحكمة الشرقية والابتكار التكنولوجي.

وتابع : إن عالم المستقبل هو ساحة تنافس للمفاهيم والروايات والحضارات، والشعوب التي يمكنها أن تنتصر في هذا التنافس هي تلك التي تستخدم الأدوات الناعمة مثل السياحة لتعزيز الهوية وتقوية التقارب وتوضيح الصورة الحقيقية عن نفسها.

وقدم وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني خلال هذا الاجتماع مبادرة تحت اسم "هلال القمر"، وهي خارطة طريق استراتيجية لتحقيق التضافر العملي وتعزيز الانسجام داخل الحضارة وتقوية الدبلوماسية الاقتصادية للدول الأعضاء في مجموعة الثماني النامية.

وأكد أن إلغاء التأشيرات المتبادل بين الدول الأعضاء خطوة ضرورية لتسهيل السياحة في الأمة الإسلامية، واقترح إنشاء صندوق استثمار مشترك في السياحة بهدف تمويل المشاريع الإقليمية واسعة النطاق.

وأدان جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة، قائلا : إذا كنا نعتبر السياحة ساحة لحوار الحضارات والسلام الإنساني، فإن الصمت أمام الجريمة هو خيانة لهذا المثل الأعلى.

وتابع : يجب أن نوصل صوت المظلوم إلى العالم بالأدوات الثقافية والدبلوماسية الناعمة؛ معربا عن تعاطفه العميق مع الشعب الفلسطيني المظلوم.

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