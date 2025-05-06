الرئيس الايراني يؤكد ونظيره الروسي على ارادة البلدين في تنفيذ اتفاق الشراكة الستراتيجية

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسان الايراني والروسي عصر اليوم الثلاثاء، حيث تباحث الجانبان في اخر التطورات الاقليمية والدولية، مع التاكيد على ارادة البلدين في تعزيز التعاون الستراتيجي المشترك.

كما اعتبر بزشكيان وبوتين، في هذا الاتصال، المستوى المميز والبناء والقائم على المودة للعلاقات بين الجمهورية الاسلامية وجمهورية روسيا؛ ووصفا سير التقدم في مجالات التعاون والمشاريع المشتركة، لا سيما المجالات المالية والمصرفية والنقل السككي والبري والطاقة، انه ايجابي.

وحول اتفاق الشراكة الشامل والستراتيجي الموقع بين البلدين، وصف الرئيسان الايراني والروسي انها تدل بوضوح على عمق الاواصر التي تربط بين طهران وموسكو، ومنعطفا في سير تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والامني الثنائي.

الى ذلك، تطلع الرئيس الروسي الى نجاح المفاوضات النووية غير المباشرة بين ايران وامريكا، معلنا استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني اللازم في هذا الخصوص.

يذكر انه في بداية هذا الاتصال، عبر الرئيس الروسي عن اسفه لوقوع حادث الانفجار بميناء الشهيد رجائي (جنوبي ايران)، والذي راح ضحيته عدد من المواطنين الايرانيين؛ معزيا الجمهورية الاسلامية حكومة وشعبا؛ وفي المقابل ثمن الرئيس الايراني هذا الموقف المتعاطف من جانب الحكومة الروسية وتعاونها في اخماد الحرائق الناتجة عن الحادث.

انتهى ** ح ع