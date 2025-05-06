حماس : اتهامات ترامب ترديد مستغرب لأكاذيب حكومة نتنياهو

وفي بيان لها، اليوم الثلاثاء، أوضحت حماس بأن "اتهامات ترامب لها بالسيطرة على المساعدات تتناقض مع التقارير الأممية وشهادات المنظمات الإنسانية بالقطاع"؛ مشيرة إلى أن تلك الاتهامات "ترديد مستغرب لأكاذيب حكومة بنيامين نتنياهو الإرهابية".

كما حثت الحركة، الإدارة الأميركية على تصحيح موقفها وعدم توفير غطاء لجريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع في غزة؛ داعية إلى موقف مسؤول يحترم القانون الإنساني الدولي، ويطالب بفتح فوري للمعابر وضمان تدفق المساعدات.

وكان الرئيس الأميركي ذكر في تصريحات بالبيت الأبيض، أن بلاده ستعمل على إيصال المساعدات الغذائية إلى سكان قطاع غزة، قائلا أن "العديد من الأطراف تساهم في تفاقم الأوضاع، وإن حماس تستولي على كل ما يتم إدخاله للقطاع"؛ على حد تعبيره.

ويأتي ذلك في وقت تواصل "إسرائيل" -بدعم أميركي- حربها المدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخّلفة أكثر من 52 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، إلى جانب تهجير وتجويع الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر: الجزیرة