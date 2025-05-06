٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٧ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85825120
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روسيا: الوصول لإتفاق بين إيران والولايات المتحدة قابل للتحقيق

٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٧ م
رمز الخبر: 85825120
روسيا: الوصول لإتفاق بين إيران والولايات المتحدة قابل للتحقيق

طهران/6 أیار/مایو/ارنا-قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في تقييمه للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "إن ديناميكيات هذه المفاوضات تظهر أن إيران والولايات المتحدة تركزان على تحقيق نتيجة مقبولة للطرفين بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني والحصول لإتفاق بینهما قابل للتحقيق ".

وأفادت "ارنا" نقلاً عن وکالة "تاس" الروسیة صرحت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي الیوم الثلاثاء بأن موسكو مستعدة لمساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق بأي طريقة ممكنة، وهذا ما تدركه طهران وواشنطن.

وتابعت: "يمكن لإيران والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق ملائم من خلال نهج عملي يأخذ في الاعتبار الملاحظات الضرورية والتوازن الدقيق للمصالح، فضلاً عن الاعتماد على القوانين الدولية".

وأكدت زاخاروفا أن أي أسلوب آخر، بما في ذلك الأساليب التمييزية، وخاصة استخدام القوة العسكرية لحل القضية النووية الإيرانية، هو أسلوب غير منتج ولن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات.

انتهی**2054

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