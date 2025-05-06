البخيتي : لجوء أميركا والكيان الإسرائيلي لاستهداف الأعيان المدنية يعكس فشلهما

وأوضح "البخيتي" اليوم الثلاثاء في تصريح لقناة الميادين : نقول للأميركي والبريطاني والصهيوني إن عملياتنا العسكرية المساندة لغزة مستمرة مهما كلف ذلك من تضحيات ونقول لهم انتظروا الرد اليمني.

وتابع : العدوان لن يؤثر في قوة التأييد الشعبي اليمني للعمليات المساندة لغزة؛ محذرا بأن الصهاينة تجاوزوا الخطوط الحمراء وعليهم أن ينتظروا الرد اليمني.

وأردف : ما استهدفه العدوان الأميركي - البريطاني - الصهيوني هي منشآت مدنية والجميع يعرف ذلك؛ مؤكدا أن الكيان الصهيوني يحاول أن يفرض قواعد اشتباك جديدة من اليمن إلى لبنان ونقول له نحن من سيفرض قواعد الاشتباك.

واستطرد قائلا : يحاولون ربط عمليات الإسناد اليمنية بالتبعية لإيران ونحن نقول إن تبعيتنا هي للمقاومة الفلسطينية؛ مردفا : نحن في اليمن ننسق مع المقاومة الفلسطينية ممثلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وتابع : نحن مستعدون للسيناريوهات كافة التي يعدها الأميركي والصهيوني والبريطاني ومستعدون للقتال على الجبهات الثلاث الأميركية والصهيونية والبريطانية؛ منوها بأن اليمن في كل مرة يفاجئ الجميع وما أذهل الصهاينة أن الصاروخ الأخير تجاوز الدفاعات الجوية بطبقاتها الـ 4.

وأكد أنه ما أذهل الصهاينة أيضا حجم القوة التفجيرية للصاروخ الأخير؛ قائلا : لن نسمح للكيان الصهيوني بفرض قواعد اشتباك وفق ما يريد ولن نسمح له بتغيير وجه المنطقة كما يقول ونؤكد مجدداً أن الخسائر التي تكبدها الأعداء أكبر بكثير من حجم الخسائر التي تحملها اليمن.

انتهى**9365