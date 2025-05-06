إيران وباكستان تتطلعان إلى توسيع التعاون السياحي

والتقى صالحي أميري اليوم الثلاثاء المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون التراث الوطني والثقافة وذلك على هامش اجتماع وزراء السياحة بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) الذي يعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشار الوزير الإيراني خلال هذا اللقاء إلى الترحيب الواسع الذي يحظي به الزوار والسياح الباكستانيون في إيران؛ قائلا : إيران هي البيت الثاني للشعب الباكستاني ولقد حشدنا حدودنا لتسهيل حركة الزوار الباكستانيين، وتم إنشاء مرافق مثل أماكن الإقامة والمطاعم على حدود ميرجاوه وريمدان.

واقترح صالحي أميري توقيع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي لمدة 5 سنوات بين إيران وباكستان، موضحا : من الضروري إعداد خارطة طريق شاملة بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص والوكالات وشركات الطيران والناشطين الإعلاميين ومؤكدا على استعداد بلاده لتوقيع هذه المذكرة في طهران أو إسلام أباد.

كما قدم دعوة لباكستان للحضور في الاجتماع العالمي للسياحة الحضرية الذي سيعقد في طهران بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO).

من جانبه، رحب "رحمن" بمقترحات وزير التراث الثقافي الإيراني؛ قائلا : نحن على استعداد لتلقي ومراجعة مسودة مذكرة التفاهم للتعاون من الجانب الإيراني، تمهيدا لتوقيعها النهائي.

وأشار إلى اهتمام الشعب الباكستاني الكبير بالسفر إلى إيران، خاصة لأغراض الزيارة؛ مردفا : إيران هي واحدة من أكثر الوجهات الدينية بين الباكستانيين والتعاون مع إيران يتيح لنا تعريف الشعب الإيراني بالمعالم الثقافية والطبيعية لبلدنا.

وختم المسؤول الباكستاني قوله : من الواضح لنا أن تطوير العلاقات السياحية يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الصداقة بين الشعبين ونحن على استعداد للمشاركة في الاجتماع العالمي القادم في طهران واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذا التعاون بين البلدين.

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