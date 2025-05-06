٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٤ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85825186
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لجان المقاومة في فلسطين تدين العدوان الصهيوأمريكي على اليمن

٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٤ م
رمز الخبر: 85825186
لجان المقاومة في فلسطين تدين العدوان الصهيوأمريكي على اليمن

طهران/6 أيار/ مايو/ إرنا- دانت لجان المقاومة في فلسطين العدوان الصهيوأمريكي الهمجي على اليمن الذي استهدف مطار صنعاء وعدة مواقع أخرى.

وأعلنت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي أن العدوان الصهيوأمريكي الجديد لن يفلح أبدا برسم صورة نصر وهمية زائفة بعد الضربة اليمنية القاتلة التي أصابت مطار بن غوريون الصهيوني وتسببت بفرض عزلة وحصار جوي على كل الكيان الصهيوني.

وتابعت : العدوان الصهيوأمريكي المتجدد على اليمن الشقيق يكشف أن الكيان الصهيوني وامريكا وجهان لعملة الإرهاب والإجرام وانهما العدو الحقيقي لأمة العرب والمسلمين؛ مردفة : اليمن بوقفتها المشرفة بجانب شعبنا الفلسطيني ترفع رايات العزة والمجد وتسطر حكايات الفخر بمداد من نور ودم لا يفهمها إلا أصحاب الوفاء بالعهد والواجب الديني والإيماني قولاً وفعلاً.

كما أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن اليمن ستنتصر على أعداء الأمة الصهاينة والأمريكان ومن يواليهم وستكون الهزيمة النكراء والفشل من نصيب أعداء الأمة.

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المصدر/ وكالة شهاب 

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