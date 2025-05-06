إيران تدين بشدة العدوان الصهيوني على مطار صنعاء والبنية التحتية اليمنية

وأشار بقائي في تصريح له مساء الثلاثاء إلى تصعيد هجمات الكيان الصهيوني في غزة واستمرار قتل الأطفال والنساء الفلسطينيين، واعتبر دعم الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى للكيان الصهيوني بانه العامل الرئيسي في استمرار انتهاك القانون والجرائم الصهيونية في فلسطين المحتلة، فضلاً عن اعتداءاته المتكررة على لبنان وسوريا واليمن، وذكر أن الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تدعم هذا الكيان هي بلا شك شركاؤه ومتواطئون معه في الجرائم المرتكبة ضد الشعوب المسلمة في المنطقة.

وأكد أن الهجمات العسكرية التي يشنها الكيان الصهيوني على اليمن واستهداف البنى التحتية الاقتصادية والمرافق العامة فيه هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بلا شك، ولا تدع مجالا للشك في النوايا الشريرة لصناع القرار في الكيان الصهيوني وداعميه لتدمير وإضعاف دول المنطقة.

وفي إشارة إلى توسع الكيان الصهيوني نطاق الحرب واطماعه التوسعية في جميع أنحاء منطقة غرب آسيا، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية تقاعس مجلس الأمن الدولي تجاه الانتهاكات المتكررة للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بأنه غير مسؤول وغير مبرر على الإطلاق، ودعا إلى التعبئة الجادة من قبل العالم الإسلامي لوقف طغيان كيان الاحتلال ضد الشعوب الإسلامية.

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