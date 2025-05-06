بقائي: موعد الجولة المقبلة من المحادثات الإيرانية الأميركية غير المباشرة قيد الدراسة

وصرح بقائي، في تصريح لوكالة "ارنا" إنه لم يتم تحديد موعد نهائي للجولة المقبلة من المحادثات حتى الآن، لكن اقتراح سلطنة عمان بعقد المحادثات في أوائل الأسبوع المقبل قيد الدراسة.

وانعقدت في مسقط يوم السبت 26 نيسان /ابريل الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بوساطة وزير خارجية سلطنة عمان.

وفي وقت سابق، تم اقتراح يوم السبت 3 مايو/أيار موعدا للجولة الرابعة من هذه المحادثات، ولكن في الأول من مايو/أيار، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية في حديث مع الصحفيين أن موعد الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي كان من المقرر عقدها في روما يوم السبت 3 مايو/أيار، قد تم تغييره.

وفي إشارة إلى إعلان وزير الخارجية العماني عن هذا الأمر، أوضح إسماعيل بقائي أن تأجيل المحادثات جاء بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني، وسيتم الإعلان عن الموعد المحتمل التالي لاحقا.

وأكد بقائي إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استخدام الدبلوماسية لضمان المصالح المشروعة والقانونية للشعب الإيراني وإنهاء العقوبات والضغوط الاقتصادية التي تستهدف حقوق الإنسان ورفاهية كل إيراني، مشيرا إلى أنه منذ بداية الدخول في المحادثات بحسن نية، حدد الوفد الإيراني أطرا محددة بناء على مواقف ايران المبدئية وفقا للقانون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنهاء العقوبات غير القانونية، وأظهر جديته في المحادثات الموجهة نحو النتائج لتحقيق تفاهم عادل ومعقول ومستدام، وسيبقى ثابتا على هذا المسار بقوة وثبات.

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