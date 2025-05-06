وزير الخارجية الايراني يزور نيودلهي غدا الاربعاء

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية أن عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيزور الهند يوم الاربعاء لاجراء محادثات مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار.

وبحسب وزارة الخارجية الهندية، فإن اجتماع وزيري خارجية البلدين سيعقد في حيدر أباد صباح الأربعاء، ومن ثم يلتقي عراقجي مع الرئيسة الهندية دروبادي مورمو في راشتراباتي بهافان مساءً.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد قام اخيرا بزيارة الى اسلام آباد التقى خلالها كبار المسؤولين الباكستانيين للبحث في قضايا التعاون الثنائي والاوضاع في المنطقة خاصة التوترات الحاصلة بين الهند وباكستان.

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