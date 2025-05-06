٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٣١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85825325
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وزير الخارجية الايراني يزور نيودلهي غدا الاربعاء

٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٣١ م
رمز الخبر: 85825325
وزير الخارجية الايراني يزور نيودلهي غدا الاربعاء

طهران / 6 ايار/مايو/ارنا- أعلنت وزارة الخارجية الهندية في بيان أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي سيتوجه إلى نيودلهي غدا الاربعاء في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية أن عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيزور الهند يوم الاربعاء لاجراء محادثات مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار.

وبحسب وزارة الخارجية الهندية، فإن اجتماع وزيري خارجية البلدين سيعقد في حيدر أباد صباح الأربعاء، ومن ثم يلتقي عراقجي مع الرئيسة الهندية دروبادي مورمو في راشتراباتي بهافان مساءً.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد قام اخيرا بزيارة الى اسلام آباد التقى خلالها كبار المسؤولين الباكستانيين للبحث في قضايا التعاون الثنائي والاوضاع في المنطقة خاصة التوترات الحاصلة بين الهند وباكستان.

انتهى ** 2342

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