الهند تقصف مواقع باكستانية.. وإسلام آباد تتوعد بالرد

وقال الجيش الهندي في بيان له مساء الثلاثاء إنه "نفذ ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية في باكستان"، مردفا أن "العملية لم تستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية بل مواقع إرهابية فقط" حسب وصف البيان.

وأكدت الحكومة الهندية أن العملية استهدفت "البنية التحتية للإرهاب" في جامو وكشمير، مشيرةً إلى أنه تم قصف 9 مواقع باكستانية.

ووصفت الحكومة الهندية الضربات بأنها "مركزة ومدروسة وغير تصعيدية في طبيعتها"، فيما كتبت القوات المسلحة الهندية عبر منصة "إكس": "تم تحقيق العدالة".

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن الهند أطلقت صواريخ من الشرق استهدفت محطات كهرباء في مظفر آباد وبهاولبور، مشيراً إلى أن الضربات طالت أيضاً كوتلي، مشدداً على أن "الهند ستتلقى الآن رداً شاملاً وحازماً".

وفي السياق نفسه، أفاد مراسل الميادين بتحركات لسلاح الجو الباكستاني في أجواء البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن انفجارات قوية سُمعت في منطقة كشمير الباكستانية قرب مظفر آباد، كما نقلت عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية أنه تم تحويل الرحلات الجوية إلى كراتشي وتأجيل الرحلات التي لم يقلع منها.

كما أفادت الوكالة بمقتل 3 أشخاص و12 إصابة، الهجوم الهندي قرب مدينة بيشاور.

وفي وقت سابق، صعّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من لهجته تجاه إسلام آباد، معلناً أن بلاده ستقطع مياه الأنهار التي تنبع من أراضيها وتروي أراضي باكستان.

انتهى ** 2342