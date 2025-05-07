رئيس الأركان الباكستاني: قواتنا الجوية أسقطت 5 مقاتلات هندية

وأكد وزير الدفاع خواجة آصف أن القوات الجوية الباكستانية أسقطت خمس طائرات مقاتلة هندية على الأقل ردا على الضربة الهندية الأخيرة.

وسبق أن قال المتحدث باسم الأمن الباكستاني إن مقاتلات القوات الجوية الباكستانية أسقطت مقاتلتين هنديتين بعد انتهاكهما المجال الجوي، وأكد أن جميع طائرات القوات الجوية الباكستانية آمنة ولم تتعرض لأي ضرر.

وذكرت وكالة أنباء "سكاي نيوز" أن إحدى أحدث طائرات رافال الهندية دمرت أيضا في العملية.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن القوات المسلحة الباكستانية في حالة تأهب ونشاط كاملين، وأنها جاهزة لمواجهة أي عدوان من جانب الهند.

وأعلنت القوات الباكستانية حالة التأهب القصوى في حين تم إغلاق المجال الجوي للبلاد لمدة 48 ساعة تحسبا لأي تطور.

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، تعرض بهاولبور وكوتلي ومظفر آباد لهجوم هندي صاروخي استهدف محطة كهرباء، مشددا على أن نيودلهي ستتلقى ردا حازما.

وقد تصاعدت حدة التوتر في الأيام الأخيرة بعد هجوم بالهالغام الذي يعتبر من أكثر الهجمات دموية في السنوات الأخيرة، حيث قتل الإرهابيون 26 شخصا، معظمهم من السياح، وأثار الهجوم استنكارا شعبيا واسع النطاق في الهند وخارجها.

ورفضت باكستان رفضا قاطعا اتهامات الهند لها بشأن العلاقة بهجوم المسلحين في إقليم كشمير. في حين وجهت الهند أصابع الاتهام إلى إسلام آباد وتوعدت بالرد بعد الهجوم الإرهابي في باهالغام.

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