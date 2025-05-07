أنصار الله: عمليات إسناد غزة لن تتوقف وما تغير هو موقف الأميركي

وقال عبدالسلام: إن الأميركي حشر نفسه في الإسناد للعدو الإسرائيلي ونحن قمنا بالرد عليه"، مضيفًا: نحن تلقينا الطلبات من أميركا عبر سلطنة عمان والذي تغير هو موقف الأميركي أما موقفنا فثابت"، مشيرًا إلى أنه "لا علاقة بالتفاهم المبدئي مع الأميركي بموقفنا من إسناد غزة".

وشدد عبدالسلام على أن ما صرح عنه الأميركي يمثل "تعبيرًا عن العجز والفشل وهو لم يتمكن من حماية السفن الإسرائيلية.

واعتبر عبدالسلام إن الموقف الذي أصدره ترامب يعبر عنه وأنه يحاول القفز على ما أعلنه هو من الأهداف كالقضاء على القدرات وغير ذلك، مشددًا على أن "الحقيقة هي ما نقولها وما جاء في بيان الخارجية العمانية".

وأضاف عبدالسلام: "ما زلنا نقيم الموقف الأميركي حتى لا يصبح الأمر مجرد تصريحات وفي حال عاد العدو الأميركي لعدوانه عدنا لاستهدافنا له"، لافتًا إلى أن "الضمانات للاتفاق هي تلك التجربة السوداء التي خاضتها أميركا في اليمن" وأن "الضمانة الحقيقية هي الموقف الذي تمسكنا به وتمسك به شعبنا في خروجه الأسبوعي المساند لغزة".

وأوضح عبدالسلام أنه في حال "أي اعتداء من أي طرف نحن سنقوم بالرد عليه وقادرون على ذلك ومن يتورط في عدوانه على اليمن فسيتحمل نفس التبعات والخسائر التي مني بها الأميركي".

وتابع عبدالسلام: "ننصح الجميع بأن يتوجهوا لإسناد غزة وإدخال المساعدات وهذا هو الحل الذي ينهي المشاكل في المنطقة والموقف اليمني المساند لغزة هو حجة على بقية الدول في المنطقة".

انتهی**1426