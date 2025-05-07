استشهاد 20 وإصابة العشرات من الفلسطينيين وسط قطاع غزة

في اليوم الـ51 من استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة، شهدت المنطقة هجمات وقصفا عنيفا، حيث أعلنت مصادر فلسطينية أن مدرسة "أبو هميسة" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة تعرضت للقصف أمس الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.

وأفاد التقرير أنه بعد ساعات، تعرضت المدرسة لقصف جوي من قبل الاحتلال، ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص آخرين وإصابة نحو 50 آخرين.

في الوقت نفسه، قصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني بشكل كثيف حي "التفاح" شرق قطاع غزة.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف منزل بمنطقة "تل الزعتر" شرق جباليا شمال القطاع.

كما أعلنت المصادر عن استشهاد 16 فلسطينيا في هجمات لقوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك فيما أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 66 فلسطينيا على الأقل، أمس الثلاثاء، خلال هجمات الاحتلال الصهيوني على غزة.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين خلال قصف قوات الاحتلال خيمة للاجئين في دير البلح وسط القطاع.

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