وزير الثقافة الايراني: الكتاب هو بنية اقتدار الثقافة الإيرانية

في حفل افتتاح معرض طهران الدولي الـ36 للكتاب، قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني "عباس صالحي" : بغض النظر عن الشكل والمظهر، فإن الكتاب في الواقع عبارة عن فكرة متماسكة، وليس مجرد فكرة عابرة.وان اي مجتمع يريد المحافظة على قوته السليمة الدائمة ،في مواجهة أفكار المنافسين والمعتدين، فلن يجد القوة الدائمة إلا من خلال الكتب.

واشار صالحي الى اهمية الكتب وتأثيرها، موضحا بأنه يجب أن يكون الكتاب محل اهتمام كل من يهتم بالتنمية الاجتماعية في إيران ولا ينبغي أن يقتصر هذا الأمر على وزارة الثقافة أو المؤلفين أو الناشرين فقط، لان التنمية الاجتماعية السليمة تتطلب تعاون الجميع من انتاج ومطالعة كتب جيدة.

ولفت الى ان معرض طهران للكتاب ، والى جانب انه يساعد دور النشر اقتصاديا ويظهر سجل النشر السنوي في إيران، فإن معرض طهران للكتاب هو نادٍ اجتماعي كبير، ويجب تقديم الدعم اللازم له وإنشاء أندية جديدة.

كما واكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي على ان ايران اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والتآزر والتقارب والتكاتف، مبيّنا انه كلما تم إظهار هذا الترابط، أصبح طريق التقدم أكثر سلاسة، وتم التمكن ايضا من احباط تصرفات ومؤامرات الاعداء.

وافاد بأن معرض طهران للكتاب يعد فرصة للتواصل الاجتماعي مع إيران، بحيث يتم المشاركة شخصيا او افتراضيا من مختلف أنحاء البلاد في هذا الحدث،مضيفا بانه سيتم عقد أكثر من 400 اجتماع خلال هذه الفترة الممتدة على مدار 11 يوما.

وبالاشارة الى شعار معرض طهران الدولي الـ36 للكتاب تحت عنوان "لنقرأ من أجل إيران"، رأى وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني "عباس صالحي" ، انه ومن اجل مستقبل و تنمية وتقدم إيران وهزيمة الأعداء،يجب ايلاء الكتاب اهتماما اكثر فأكثر والعمل على تطوير هذا المجال لان الكتاب هو بنية اقتدار الثقافة الإيرانية.

هذا ، و يقام معرض طهران الدولي السادس والثلاثين للكتاب تحت شعار "لنقرأ من أجل إيران" في الفترة من 7 إلى 17 ايار/مايو 2025 في مصلى الإمام الخميني(رض) ، والعراق هو الضيف الخاص لهذه النسخة من معرض الكتاب، وسيتم على هامش المعرض عقد أول ملتقى طهران الأدبي بمشاركة 30 دار نشر ووكالة أدبية أجنبية.

وقد انطلقت ،اليوم الأربعاء، فعاليات معرض طهران الدولي السادس والثلاثون للكتاب بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" ووزير الثقافة والارشاد الاسلامي " عباس صالحي" وجمع من مديري قطاع الكتب والنشر.

تقام هذه النسخة الـ36 من معرض طهران الدولي للكتاب على مساحة تبلغ نحو 75 ألف متر مربع في مصلى الإمام الخميني (رض)، بحيث يشارك فيها 2360 ناشرا في كل من الأقسام الحضورية والافتراضية، ومن بينهم 1620 ناشرا نشطا فقط في القسم الحضوري.

وعن فئة الأطفال والشباب، يعرض حوالي 240 ناشر أكثر من 31 ألف عنوان كتاب بمساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع، ويتواجد في معرض طهران للكتاب 230 ناشر أكاديمي، وأكثر من 80 ناشر تعليمي، وأكثر من ألف ناشر عام.

انتهى**ر.م