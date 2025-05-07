إنطلاق أعمال معرض طهران الدولي الـ36 للكتاب

وتستضيف العاصمة طهران الدورة الـ36 لمعرض طهران الدولي للكتاب بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني "عباس صالحي"، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني "محمد باقر قاليباف"،تحت شعار "لنقرأ من اجل إيران" في الفترة من 7 إلى17 مايو في مصلى الإمام الخميني (ره).

ويشارك في معرض طهران الدولي للكتاب أكثر من 2300 ناشرا، ويكون العراق ضیفا خاصا في المعرض.

وتقام هذه النسخة الـ36 من معرض طهران الدولي للكتاب على مساحة تبلغ نحو 75 ألف متر مربع في مصلى الإمام الخميني (رض)، بحيث يشارك فيها 2360 ناشرا في كل من الأقسام الحضورية والافتراضية، ومن بينهم 1620 ناشرا نشطا فقط في القسم الحضوري.

وعن فئة الأطفال والشباب، يعرض حوالي 240 ناشر أكثر من 31 ألف عنوان كتاب بمساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع، ويتواجد في معرض طهران للكتاب 230 ناشر أكاديمي، وأكثر من 80 ناشر تعليمي، وأكثر من ألف ناشر عام.

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