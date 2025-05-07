وزير الثقافة الايراني: التعاون الثقافي الايراني -العراقي متاح بفرص واسعة

وخلال افتتاحه معرض طهران الدولي للكاب بنسخته الـ36 اليوم الاربعاء، زار وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني "عباس صالحي"، الجناح العراقي في المعرض.

وردا على سؤال لوكالة ارنا حول التعاون الثنائي في مجال النشر والكتب،اشار صالحي الى انه تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة مع العراق، موضحا انه خلال الزيارة السابقة التي قام بها الرئيس بزشكيان إلى العراق، تم التوقيع على مذكرة تفاهم ، بحيث توفر هذه الاتفاقيات فرصا واضحة للتبادل الثقافي.

وأضاف صالحي: لدينا علاقات جيدة مع الشعب والحكومة العراقية، ويتواصل ملايين الإيرانيين والعراقيين بشكل يومي وسنوي، وهذا يوفر أساسا روحيا واجتماعيا من منظور ثقافي، مؤكدا على ان العلاقات الثقافية الايرانية-العراقية في مستوى جيد وستصبح أفضل بكثير في المستقبل.

كما اكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي خلال دردشة مع الصحفيين على أهمية الدبلوماسية الثقافية في العلاقات بين الدول، مضيفا بان الدبلوماسية الثقافية هي دبلوماسية فعالة في العلاقات بين الحكومات والدول ويمكن أن تكون فعالة في العلاقات بين الجيران.

وافاد صالحي انه واستنادا الى القواسم التاريخية المشتركة والعريقة، فان فرص واسعة متاحة للتعاون الدبلوماسي الثقافي بين ايران والعراق، موضحا بان هذه الفرص تساعد بتسريع وتحسين العلاقات الاجتماعية الثنائية.

وفي إشارة إلى حضور العراق كضيف شرف في هذا المعرض، قال صالحي: "نأمل أن يشهد هذا العام، ومع وجود العراق كضيف خاص في المعرض، نقطة تحول جديدة في الدبلوماسية الثقافية بحضور الوزير العراقي والناشرين العراقيين."

كما التقى وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني وزير الثقافة العراقي أحمد البدراني وبحث معه الإمكانات الثقافية والفنية للبلدين على هامش معرض طهران للكتاب.

وردا على سؤال حول الرسالة الايرانية والرسالة العراقية ، كون العراق ضيف شرف في معرض طهران الدولي للكتاب، اوضح وزير الثقافة العراقي بأن بلاده تشارك مع جميع الدول

المجاورة والاقليمية في المسائل الثقافية وهناك قواسم مشتركة كتيرة مابين الشعبين الايراني والعراقي من عادات وتقاليد وحضارة ومعتقدات دينية متجذرة في قدم الارض والتاريخ.

وأضاف أنه على ارض هذين الشعبين ظهرت اقدم الحضارات الانسانية التي علمت الانسان القراءة والكتابة والتفكير.

وتابع وزير الثقافة العراقي، بانه ليس بالامر الغريب ان يقام مثل هذا المعرض وفي مثل هذا المكان وبمشاركة واسعة من دور النشر العربية والاجنبية، بحيث تتلاقى العقول وتتحد

الافكار فتولد افكارا جديدة لترفد العالم بان العيش بسلام على وجه المعمورة افضل من الصراع .

ومضى يقول بان هذه هي الرسالة ذاتها التي نقلها جميع المفكرين والعباقرة والفلاسفة والمصلحين والعلماء والشخصيات الدينية عبر التاريخ وفي مختلف الازمنة ولعصور.

واضاف بان العراق منفتح على الجمهورية الاسلامية الايرانية الدولة الجارة الصديقة مؤكدا على القواسم المشتركة العريقة بين البلدين، ومرحبا بتوطيد العلاقات الثقافية بين البلدين.

هذا ، و يقام معرض طهران الدولي السادس والثلاثين للكتاب تحت شعار "لنقرأ من أجل إيران" في الفترة من 7 إلى 17 ايار/مايو 2025 في مصلى الإمام الخميني(رض) ، والعراق هو الضيف الخاص لهذه النسخة من معرض الكتاب، وسيتم على هامش المعرض عقد أول ملتقى طهران الأدبي بمشاركة 30 دار نشر ووكالة أدبية أجنبية.

وقد انطلقت ،اليوم الأربعاء، فعاليات معرض طهران الدولي السادس والثلاثون للكتاب بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" ووزير الثقافة والارشاد الاسلامي " عباس صالحي" وجمع من مديري قطاع الكتب والنشر.

تقام هذه النسخة الـ36 من معرض طهران الدولي للكتاب على مساحة تبلغ نحو 75 ألف متر مربع في مصلى الإمام الخميني (رض)، بحيث يشارك فيها 2360 ناشرا في كل من الأقسام الحضورية والافتراضية، ومن بينهم 1620 ناشرا نشطا فقط في القسم الحضوري.

وعن فئة الأطفال والشباب، يعرض حوالي 240 ناشر أكثر من 31 ألف عنوان كتاب بمساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع، ويتواجد في معرض طهران للكتاب 230 ناشر أكاديمي، وأكثر من 80 ناشر تعليمي، وأكثر من ألف ناشر عام.

انتهى**ر.م