عراقجي: الدوافع السياسية وراء تغيير الاسم التاريخي للخليج الفارسي، إهانة للإيرانيين

وحول بعض الشائعات حول إمكانية تزوير الرئيس الأمريكي اسم الخليج الفارسي،كتب وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" على موقع التواصل الاجتماعي (اكس): اسم الخليج الفارسي، مثل العديد من التسميات الجغرافية، متجذر بعمق في التاريخ البشري.

واضاف عراقجي: لم تعترض إيران قط على استخدام أسماء مثل بحر عُمان، أو المحيط الهندي، أو بحر العرب، أو البحر الأحمر، واستخدام هذه الأسماء لا يعني ملكيتها من قبل أي دولة معينة، بل إنه يدل على الاحترام المشترك للتراث الجماعي للبشرية.

واوضح وزير الخارجية الايرانية،ان الدوافع السياسية وراء تغيير الاسم التاريخي للخليج الفارسي تشير إلى نوايا عدائية ضد إيران وشعبها وهي مدانة بشدة، مضيفا بان مثل هذه الأفعال المتحيزة تشكل إهانة لجميع الإيرانيين، بغض النظر عن خلفياتهم أو مكان إقامتهم.

واعرب عراقجي عن امله في أن تكون الشائعات السخيفة المحيطة باسم الخليج الفارسي ليست أكثر من حملة تضليل من قبل أفراد "محرضين على الحرب دائما" لإثارة غضب واستفزاز الإيرانيين في جميع أنحاء العالم.

ومضى يقول انه متأكد من أن رئيس الولايات المتحدة يعرف أن اسم الخليج الفارسي يعود إلى قرون مضت، وهو اسم معترف به من قبل جميع رسامي الخرائط والمؤسسات الدولية، بل واستخدمه جميع زعماء المنطقة في مراسلاتهم الرسمية حتى أواخر الستينيات.

واشار عراقجي الى ان هذا التصرف الاعمى لن يكون له أي صلاحية أو أثر قانوني أو جغرافي في هذا الصدد، ولن يثير غضب جميع الإيرانيين من مختلف مناحي الحياة والمعتقدات السياسية في إيران فحسب، بل سيثير غضبهم أيضا في الولايات المتحدة وحول العالم.

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