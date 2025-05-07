افتتاح جناح العراق في معرض طهران الدولي الـ 36 للكتاب

ويشارك العراق في معرض طهران الدولي للكتاب في دورته السادسة والثلاثين كضيف خاص.

وزار وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق "أحمد فكاك البدراني ، يرافقه وزير ثقافة بلادنا عباس الصالحي، أقسام الجناح العراقي.

سیکون العراق ضیفا خاصا في معرض طهران الدولي الـ 36 للكتاب في العاصمة طهران.

ويشارك العراق في هذا المعرض بأكثر من 30 ناشراً وشخصية ثقافية بارزة من القطاعين الخاص والعام.

وقد انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات معرض طهران الدولي السادس والثلاثون للكتاب بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" ووزير الثقافة والارشاد الاسلامي " عباس صالحي" وجمع من مديري قطاع الكتب والنشر.

تقام هذه النسخة الـ36 من معرض طهران الدولي للكتاب على مساحة تبلغ نحو 75 ألف متر مربع في مصلى الإمام الخميني (رض)، بحيث يشارك فيها 2360 ناشرا في كل من الأقسام الحضورية والافتراضية، ومن بينهم 1620 ناشرا نشطا فقط في القسم الحضوري.

وعن فئة الأطفال والشباب، يعرض حوالي 240 ناشر أكثر من 31 ألف عنوان كتاب بمساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع، ويتواجد في معرض طهران للكتاب 230 ناشر أكاديمي، وأكثر من 80 ناشر تعليمي، وأكثر من ألف ناشر عام.

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