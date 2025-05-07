ظريف: الايرانيون لا يتقبلون النزعة التجارية العمياء بتزوير اسم الخليج الفارسي

وردا على مزاعم الرئيس الأمريكي بامكانية تزوير اسم الخليج الفارسي، أعاد وزير الخارجية الايراني الاسبق، محمد جواد ظريف، عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس "، نشر تغريدة لوزير الخارجية عباس عراقجي في هذا الخصوص.

و كتب ظريف: أيها الشعب الايراني الابي، السلام عليكم. إن ما يُسمع عن استخدام اسم وهمي للخليج الفارسي يثير غضب كل إيراني وطني من أي توجه.

كما اكد وزير الخارجية الإيراني الاسبق، انه وبالنسبة لايران ،سيثبت الايرانيون،بصوت واحد، انهم لا يتقبلون هذه النزعة التجارية العمياء، بتزوير واستخدام اسم وهمي للخليج الفارسي يثير غضب كل إيراني وطني.داعيا الى التآزر والتضامن الوطني في هذه المسألة .

تجدر الاشارة الى ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخلال تصريحات له حول زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط، يعتزم الإعلان عن تزييف اسم الخليج الفارسي خلال زيارته هذه.

وفي هذا السياق ايضا، كتب وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" على موقع التواصل الاجتماعي (اكس): اسم الخليج الفارسي، مثل العديد من التسميات الجغرافية، متجذر بعمق في التاريخ البشري.

واضاف عراقجي: لم تعترض إيران قط على استخدام أسماء مثل بحر عُمان، أو المحيط الهندي، أو بحر العرب، أو البحر الأحمر، واستخدام هذه الأسماء لا يعني ملكيتها من قبل أي دولة معينة، بل إنه يدل على الاحترام المشترك للتراث الجماعي للبشرية.

واوضح وزير الخارجية الايراني،ان الدوافع السياسية وراء تغيير الاسم التاريخي للخليج الفارسي تشير إلى نوايا عدائية ضد إيران وشعبها وهي مدانة بشدة، مضيفا بان مثل هذه الأفعال المتحيزة تشكل إهانة لجميع الإيرانيين، بغض النظر عن خلفياتهم أو مكان إقامتهم.

انتهى**ر.م