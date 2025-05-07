قيادي في حركة أنصارالله: "إسرائيل" ستشهد الكثير من المفاجآت في الأيام المقبلة

وقال الأسد: هل لدى الكيان الصهيوني ما يكفي من الملاجئ؟ فهل ستنقذ هذه الملاجئ الصهاينة حقا من صواريخنا الضخمة؟

وأضاف الأسد: إن الأسئلة الصعبة لم تُطرح بعد، والأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت.

يأتي ذلك فيما نفذ الطيران الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، غارة جوية على مطار صنعاء الدولي.

وأعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية إن 15 غارة جوية على الأقل استهدفت مطار صنعاء الدولي.

وزعم الجيش الإسرائيلي أيضا أنه نجح في "تعطيل مطار صنعاء الدولي بشكل كامل" خلال غاراته الجوية على اليمن.

ويأتي هذا الهجوم في وقت أصبحت فيه اليمن في قلب التطورات الأمنية الإقليمية خلال الأشهر الأخيرة، مع تزايد هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف معادية رداً على الحصار والعدوان.

انتهى**3276