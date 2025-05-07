وزارة العدل : 88 مدانا ايرانيا في سجون ماليزيا يعودون الى الوطن

وافادت وزارة العدل الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء، بأن هؤلاء المواطنين كانوا قد ادينوا وفقا للاحكام الصادرة عن القضاء الماليزي وسجنوا على اثرها في ذلك البلد؛ لتم اليوم الاربعاء اعادتهم الى ارض الوطن، في اطار تنفيذ اتفاق نقل المدانين الموقع بين طهران وكوالالمبور.

في المقابل، اعلنت "اللجنة المعنية بنقل المدانين" في وزارة العدل الايرانية، ردها على هذه الخطوة الانسانية من جانب الحكومة الماليزية، وذلك عبر تسليم اثنين من السجناء الماليزيين، اللذين كانا يقضيان عقوبة السجن في ايران لفترات طويلة، على خلفية ادانتهم بحيازة المخدرات.

انتهى ** ح ع