٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٣٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85826153
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وزارة العدل : 88 مدانا ايرانيا في سجون ماليزيا يعودون الى الوطن

٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٣٩ م
رمز الخبر: 85826153
وزارة العدل : 88 مدانا ايرانيا في سجون ماليزيا يعودون الى الوطن

طهران / 7 أيار / مايو / إرنا - اعلنت وزارة العدل في الجمهورية الاسلامية، بأن 88 من المدانين الايرانيين الذين كانوا يقبعون في سجون ماليزيا، عادوا الى البلاد؛ حيث سيقضون الفترة المتبقية من ادانتهم.

وافادت وزارة العدل الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء، بأن هؤلاء المواطنين كانوا قد ادينوا وفقا للاحكام الصادرة عن القضاء الماليزي وسجنوا على اثرها في ذلك البلد؛ لتم اليوم الاربعاء اعادتهم الى ارض الوطن، في اطار تنفيذ اتفاق نقل المدانين الموقع بين طهران وكوالالمبور.

في المقابل، اعلنت "اللجنة المعنية بنقل المدانين" في وزارة العدل الايرانية، ردها على هذه الخطوة الانسانية من جانب الحكومة الماليزية، وذلك عبر تسليم اثنين من السجناء الماليزيين، اللذين كانا يقضيان عقوبة السجن في ايران لفترات طويلة، على خلفية ادانتهم بحيازة المخدرات.

انتهى ** ح ع

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