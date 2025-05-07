متحدث الخارجية : الشعوب الاقليمية لن تنسى المقاومة الاسطورية للشعب اليمني

وافادت ارنا، بان متحدث الخارجية الايرانية ثمن، في بيانه اليوم، الجهود التي تبذلها سلطنة عمان بهذا الشأن.

كما اشاد بقائي، بصمود الشعب اليمني العظيم وتمسكه بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم قبال جرائم الابادة والاحتلال، ومقاومته امام الاعتداءات الامريكية المتكررة على مدى العام الماضي؛ مؤكدا : ان شعوب المنطقة لن تسنى ابدا المقاومة الاسطورية للشعب اليمني في مواجهة اعتداءات الاجانب.

واكمل المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى القول : بالرغم من الاعلان عن توقف الهجمات الامريكية على اليمن، لكن من دون شك، تعدّ الحكومة الامريكية شريكا في جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب اليمني؛ وبما يلزم على العالم ان يتخذ اجراء على وجه العجالة من اجل توقف الهجمات العدوانية التي ينفذها الكيان المحتل على البنى التحتية الحضرية في اليمن وقتله الناس الابرياء هناك.

انتهى ** ح ع