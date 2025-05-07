٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٣٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85826230
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ناشط حقوقي : الإعلام العالمي لا يعكس قمع الشعب الفلسطيني

٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٣٠ م
رمز الخبر: 85826230
ناشط حقوقي : الإعلام العالمي لا يعكس قمع الشعب الفلسطيني

مشهد/7 أیار/مایو/ارنا-رأى رئيس لجنة حقوق الإنسان الإسلامية في لندن "مسعود شجره"، انه في الوقت الذي تدرك وسائل الإعلام العالمية القسوة والجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، إلا أنها لا تعكسها كما ينبغي".

وقال شجره في تصريح لمراسل "ارنا" على هامش حضوره الاجتماع الدولي للمؤتمر العالمي السادس للإمام الرضا (ع) بمشهد المقدسة (شرق ايران) : إن أنباء الإبادة الجماعية في قطاع غزة يتناقلها لحظة بلحظة الكثيرون عبر الفضاء الافتراضي في انحاء العالم، لكن المنظمات التي أنشئت لحماية أرواح الشعوب لا تملك الرد اللازم على هذه القضية، وبعبارة أخرى، فشلت".

وأكد هذا الناشط القانوني، بأنه يجب اعتماد نهج جديد فيما يخص نشاط منظمات الدعم الدولية ووسائل الإعلام العالمية.

ولفت شجرة، بان هناك الكثيرون من ادعياء الدفاع عن حقوق الإنسان على صعيد العالم، الذين يقدمون ويرسلون السلاح المجاني لقتل الفلسطينيين.

انتهی**2054

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