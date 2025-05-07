وزير التراث والسياحة الايراني يدعو القطاع الخاص المصري للمساهمة في مشاريع ايران السياحية

جاء ذلك في تصريح الوزير "صالحي اميري" خلال اللقاء الذي عقده، اليوم الاربعاء بالقاهرة، مع جمع من أبرز نشطاء القطاع السياحي، ومديرو الشركات السياحية القابضة، والمستثمرون في الخدمات الثقافية.

واضاف : إن إعادة تعريف العلاقات السياحية بين إيران ومصر تمثل ضرورة تاريخية وستراتيجية اليوم؛ لافتا بان البلدين على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الثقافي والسياحي والاقتصادي، مؤكدا بانه يمكن من خلال السياحة، تعزيز الدبلوماسية العامة، وفتح آفاق جديدة للتفاهم المتبادل، وتحويل الاستثمارات المشتركة إلى محرك رئيسي للتنمية الإقليمية.

كما وجه صالحي اميري، دعوة الى اصحاب القطاع الخاص في مصر، من اجل المساهمة في مشاريع سياحية كبرى على ارض الجمهورية الاسلامية، وقال : نحن على استعداد لتسهيل المسارات الجوية والبرية بين البلدين، وتحديد جولات سياحية تراثية ودينية، وتفعيل مشاريع مشتركة في قطاع الفنادق والسياحة، بناء على اتفاقات ستراتيجية ثنائية.

الى ذلك، اعرب عدد من مسؤولي القطاع السياحي، ومديري كبريات الوكالات السياحية، ونشطاء القطاع الخاص، وأصحاب وسائل الإعلام في مصر، اعربوا عن ترحيبهم لتصريحات وزير التراث الثقافي الإيراني، مؤكدين على ضرورة وضع خارطة طريق للتعاون بين طهران والقاهرة في مجال السياحة والدبلوماسية الثقافية.

انتهى ** ح ع