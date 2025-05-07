القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين ضد الاحتلال الإسرائيلي

وأكد المتحدّث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أنّ سلاح الجو المسيّر نفّذ عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت مطار "رامون" التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بطائرتين مسيّرتين.

كما لفت سريع إلى أنّ العملية الثانية نفّذت على هدف حيوي للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيّرة من نوع "يافا".

وفي السياق نفسه، أوضح بيان القوات المسلحة اليمنية أنّ العمليات شملت أيضاً استهداف حاملة الطائرات الأميركية "ترومان"، وعدد من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، وذلك بواسطة صاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيّرة.

وفي هذا الإطار، أكد العميد سريع أنّ العملية جاءت ردّاً على العدوان الأميركي على اليمن وجرائمه المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني.

وأشار إلى أن هذه العملية النوعية أدت إلى إفشال هجوم جوي كان العدو الأميركي يُحضّر لتنفيذه، وسقوط طائرة أميركية من طراز "أف 18" نتيجة حالة الإرباك والذعر التي سادت صفوف العدو أثناء عملية الاستهداف.

كما أشار إلى أن العملية أدت إلى هروب حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" إلى أقصى شمالي البحر الأحمر.

وأضاف أن العملية "نُفِّذت قبل إعلان العدو الأميركي وقف عدوانه على اليمن".

وشدّد العميد سريع على أن القوات المسلحة اليمنية "لن تتردّد في تنفيذ ضربات قاسية وموجعة للعدو الأميركي في حال عودته للعدوان على بلدنا"، مؤكداً أن "عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، ونحن على العهد باقون ومستمرون".

ولفت إلى أن "شعب اليمن في موقف الحق، ويجاهد في سبيل الله، ويؤدي واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وكافة شعوب الأمة العربية والإسلامية، رفضاً للخضوع والخنوع، ولن يتراجع أو يستسلم مهما كانت التداعيات".

وفي ختام تصريحاته، طمأن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنيين بأن "القوات المسلحة تمتلك من القدرات العسكرية ما يجعلها قادرة على الردّ المناسب على العدوان الإسرائيلي".

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