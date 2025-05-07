السفير الإيراني لدى لندن يؤكد ضرورة احترام حقوق الرعايا الإيرانيين في بريطانيا

وأعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي) عبر مدونة نشرتها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن علي موسوي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية أجرى محادثات أولية مع هميش فالكونر نائب وزير الخارجية البريطاني في مبنى وزارة الخارجية يوم 7 مايو.

وخلال الاجتماع، أجرى الجانبان محادثة "صريحة" حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

وبحسب السفارة الإيرانية، أكد الجانبان أيضًا على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة الأمن المتبادل.

وفي هذا اللقاء، دعا السفير الايراني، في إشارة إلى اعتقال سبعة رعايا إيرانيين مؤخراً من قبل أجهزة الأمن البريطانية، إلى الاحترام الكامل لحقوق هؤلاء الأفراد وتوفير محاكمة عادلة لهم.

وذكر بيان السفارة أن الجانب البريطاني قدم أيضا تطمينات في هذا الصدد.

وفي الختام، أكد الجانبان على دور الدبلوماسية، واتفقا على أن الحوار والمشاركة البناءة هما أفضل طريق لحل الخلافات والتحديات في علاقاتهما.

وأعلنت الشرطة البريطانية، السبت الماضي، اعتقال سبعة رعايا إيرانيين خلال عملية أطلقت عليها ما وصفته بـ"مواجهة التهديدات الأمنية". ولم يقدم بيان الشرطة تفاصيل رسمية بشأن التهم الموجهة إلى الأفراد.

وأعلن نائب وزير الداخلية البريطاني دان جارفيس في البرلمان اول أمس أن التحقيق في القضية جار، ورفض تقديم مزيد من المعلومات لأسباب أمنية.

ونشر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، الثلاثاء، مدونة على منصة X، دعا فيها بريطانيا إلى احترام حقوق الرعايا الإيرانيين وتوفير محاكمة عادلة لهم. وأعلن: "إذا ثبتت انتهاكاتهم بشكل موثق، فإن إيران مستعدة للمساعدة في عملية التحقيق".

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