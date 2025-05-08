المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: نرفض بشكل قاطع مخططات الاحتلال لإقامة "غيتوهات" عزل قسري

وقال المكتب في بيان له إنّ "الشعب الفلسطيني بمكوناته كافة سيتصدى لمخيمات العزل القسري باعتبارها امتداداً للإبادة".

كما أفاد بأنّ "الإبادة التي يرتكبها الاحتلال أسفرت حتى الآن عن أكثر من 180 ألف شهيد وجريح ومفقود" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كذلك، طالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدول العربية والإسلامية بتحمل المسؤولية والتدخل العاجل والفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ووقف مسلسل الإبادة والتجويع والعزل القسري.

بدورها، أشارت الأمم المتحدة إلى أنّ منظمات الإغاثة تجد صعوبة بالغة في العمل داخل قطاع غزة، بسبب منع "إسرائيل" إدخال المساعدات.

ويأتي هذا في وقتٍ تتزايد فيه التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية يعيشها سكان القطاع، مع تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية، وتواصل الحصار والعدوان الإسرائيليين منذ أكثر من عام ونصف العام.

يشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي، يرتكب منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مجازر في قطاع غزّة مستهدفاً المدنيين العزل، الأمر الذي رفع عدد الشهداء إلى 52653 شهيداً و118521 جريحاً في حصيلة غير نهائية.

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