عارف يستقبل وزير الطاقة الطاجيكستاني

وتلقى عارف في اللقاء شرحا عن الوزير الطاجيكي حول نتائج الاجتماع الـ 17 للجنة المشتركة للبلدين والذي عقد بمدينة شيراز (جنوب) ومستوى العلاقات التجارية مؤكدا ان ليس هناك ما يعيق توسيع العلاقات بينهما.

واشار عارف الى الطاقات المتوافرة في علاقات ايران وطاجيكستان في المجالات المختلفة بما فيها الاقتصادية والتجارية والصناعة والخدمات الفنية والهندسية والسياحة والعلمية والتعليمية وقال ان تعزيز التواصل بين القطاع الخاص بالبلدين يكتسي اهمية.

اما وزير الطاقة والموارد المائية بطاجيكستان دلير جمعة فقد اكد اهمية ايران في السياسة الخارجية لبلاده.

واشار الى تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين مؤكدا ان اتفاقات جيدة تحققت خلال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

ووجه دعوة رئيس وزراء طاجيكستان لعارف لزيارة طاجيكستان معربا عن تمنياته بان تشكل الزيارة خطوة جديدة على طريق تمتين العلاقات الودية الثنائية.