انطلاق المعرض الـ 29 الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في طهران

ان ايران بوصفها تملك واحدا من أكبر مخزونات النفط والغاز في العالم، حظيت على الدوام باهتمامات الخبراء والمتخصصين الدوليين في صناعة الطاقة.

ويشارك في هذه التظاهرة الصناعية المهمة التي تستمر اربعة ايام اكثر من الفي شركة داخلية وخارجية مع التركيز على تطوير الاستثمارات في صناعة النفط.

وحضر حفل الافتتاح وزير النفط محسن باك نجاد وجمع من السفراء والضيوف الاجانب المشاركين في المعرض.

وتشارك في هذه الدورة من المعرض، 150 شركة وبعثة اجنبية من 14 بلدا في العالم الى جانب الشركات الداخلية.

واسهم الاقبال الواسع على المشاركة لهذا العام في توسيع مساحة المعرض لتصل الى اكثر من 40 الف متر مربعز

والشعار الرئيسي لمعرض هذا العام هو "الاستثمار في صناعة النفط؛ يكفل التنمية الاقتصادية".

ويستضيف معرض هذا العام سلسلة من الاحداث حول محور الشركات المعرفية والناشئة والجامعات وواحات التكنولوجيا، وكذلك اقامة ورشات وندوات تخصصية وتدشين تجهيزات ومنتجات ايرانية المنشأ وتقديم طاقات حديثة في دورة قيمة النفط والغاز.

ومن ميزات هذه الدورة من المعرض، اقامة المعرض الافتراضي بواسطة الذكاء الاصطناعي للمرة الاولى، ما يمهد للمشاركة والزيارة الافتراضية له حول العالم.

وسيتم على هامشه التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقات وعقود مختلفة في مجالات البحوث والتصنيع وشراء التجهيزات والخدمات التخصصية والتنموية بين الشركات.