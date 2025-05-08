لقاح HPV الایرانی بخبرة وطنية في الاسواق

واضاف بير صالحي انه تم انتاج لقاح بابيلوما فيروس الانساني HPV بصيغة رباعية السعة والاعتماد على الخبرة الوطنية، وقد دخل اسواق البلاد في هذا الاسبوع.

واكد ان اللقاح اجتاز جميع مراحل الدراسات السريرية بنجاح مضيفا ان انتاج هذا المستحضر الاستراتيجي يعد خطوة مؤثرة على طريق خفض التبعية للواردات والتلبية المستدامة لاحتياجات البلاد في مجال الوقاية من الامراض المتعلقة بـ HPV خاصة لدى السيدات.

يذكر ان لقاح بابيلوما فيروس الانساني HPV يستعمل للوقاية من الاصابة بالالتهاب الناتج عن فيروس بابيلوما الانساني.