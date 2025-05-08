٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٥٠ ص
رمز الخبر: 85826607
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journalistکاظم شماعییان

لقاح HPV الایرانی بخبرة وطنية في الاسواق

٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٥٠ ص
رمز الخبر: 85826607
لقاح HPV الایرانی بخبرة وطنية في الاسواق

طهران/ 8 ايار/مايو/ارنا – اعلن مساعد الوزير رئيس مؤسسة الغذاء والدواء مهدي بير صالحي اليوم الخميس انه تم عرض لقاح HPV رباعي السعة ايراني الصنع في الاسواق.

واضاف بير صالحي انه تم انتاج لقاح بابيلوما فيروس الانساني HPV بصيغة رباعية السعة والاعتماد على الخبرة الوطنية، وقد دخل اسواق البلاد في هذا الاسبوع.

واكد ان اللقاح اجتاز جميع مراحل الدراسات السريرية بنجاح مضيفا ان انتاج هذا المستحضر الاستراتيجي يعد خطوة مؤثرة على طريق خفض التبعية للواردات والتلبية المستدامة لاحتياجات البلاد في مجال الوقاية من الامراض المتعلقة بـ HPV خاصة لدى السيدات.

يذكر ان لقاح بابيلوما فيروس الانساني HPV يستعمل للوقاية من الاصابة بالالتهاب الناتج عن فيروس بابيلوما الانساني.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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