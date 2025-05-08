٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٥٨ ص
رمز الخبر: 85826620
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journalistکاظم شماعییان

زلزال خفيف يضرب منطقة بخراسان الرضوية ولا خسائر

٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٥٨ ص
رمز الخبر: 85826620
زلزال خفيف يضرب منطقة بخراسان الرضوية ولا خسائر

مشهد/ 8 ايار/مايو/ارنا – اعلن المدير العام لادارة الازمات بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) مسعود ياوري ان زلزالا ضرب منطقة بردسكن صباح اليوم الخميس بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ولم ترد لحد الان تقارير عن وقوع خسائر.

وافاد مركز الجيوفيزياء بجامعة طهران ان الزلزلال وقع في الساعة 8 و 53 دقيقة بالتوقيت المحلي بعمق 9 كيلومترات داخل الارض وعلى بعد 55 كيلومترا من مدينة انابد بردسكن التي تقع على بعد 280 كيلومترا جنوب غربي مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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