وافاد مركز الجيوفيزياء بجامعة طهران ان الزلزلال وقع في الساعة 8 و 53 دقيقة بالتوقيت المحلي بعمق 9 كيلومترات داخل الارض وعلى بعد 55 كيلومترا من مدينة انابد بردسكن التي تقع على بعد 280 كيلومترا جنوب غربي مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية.
زلزال خفيف يضرب منطقة بخراسان الرضوية ولا خسائر
٠٨/٠٥/٢٠٢٥، ٩:٥٨ ص
رمز الخبر: 85826620
مشهد/ 8 ايار/مايو/ارنا – اعلن المدير العام لادارة الازمات بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) مسعود ياوري ان زلزالا ضرب منطقة بردسكن صباح اليوم الخميس بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ولم ترد لحد الان تقارير عن وقوع خسائر.
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