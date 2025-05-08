زلزال خفيف يضرب منطقة بخراسان الرضوية ولا خسائر

وافاد مركز الجيوفيزياء بجامعة طهران ان الزلزلال وقع في الساعة 8 و 53 دقيقة بالتوقيت المحلي بعمق 9 كيلومترات داخل الارض وعلى بعد 55 كيلومترا من مدينة انابد بردسكن التي تقع على بعد 280 كيلومترا جنوب غربي مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية.