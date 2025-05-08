٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٠٩ م
رمز الخبر: 85826862
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journalistکاظم شماعییان

عارف: الخليج الفارسي، جزء من هوية الايرانيين وتراثهم الحضاري وكبريائهم الوطني

٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٠٩ م
رمز الخبر: 85826862
عارف: الخليج الفارسي، جزء من هوية الايرانيين وتراثهم الحضاري وكبريائهم الوطني

طهران/ 8 ايار/مايو/ارنا – اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف اليوم الخميس ان اسم الخليج الفارسي يضرب بجذوره في اعماق التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي لايران وهو ابعد من كونه عنوانا جغرافيا يشكل رمزا للوحدة والتضامن الوطنيين للايرانيين.

وردا على المحاولات الاخيرة الرامية لتحريف اسم "الخليج الفارسي" كتب عارف في حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام" ان الخليج الفارسي ليس فقط اسما، بل هو جزء لا يتجزأ من هوية الايرانيين وتراثهم الحضاري وكبريائهم الوطني.

وتابع أن هذه حقيقة يعرفها المجتمع الدولي حق المعرفة.

واشار الى الماضي التاريخي لهذه التسمية وقال ان بحر بارس الذي يعد الخليج الفارسي جزء منه، أُطلق لالوف السنين على هذا المسطح المائي تاسيسا على الوثائق والمستندات والخرائط الجغرافية.

وشدد على الوحدة الوطنية للذود عن هذه التسمية التاريخية قائلا ان الشعب الايراني وبكل ولاءاته وتوجهاته لن يتردد في الدفاع عن هذه الحقيقة التاريخية المسلم بها. إن الذود عن اسم الخليج الفارسي هو ذود عن العلم والتاريخ والهوية الوطنية.

وقال النائب الاول لرئيس الجمهورية متوجها الى مسؤولي الدول الاخرى ان الاطلاع على التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي هو واجب رئيسي يثقل كاهل قادة وسلطات الدول. ان ايران ومن اجل الحفاظ على هذا التراث التاريخي كانت وستكون مصممة وموحدة ومتماسكة دائما.

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journalistکاظم شماعییان

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