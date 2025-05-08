اقامة اللجنة المشتركة بين ايران والهند

وقال عراقجي في الاجتماع ان العلاقات بين طهران ونيودلهي، تاريخية مضيفا ان البلدين تربطهما دائما علاقات ودية ومتينة للغاية على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

واشار الى العلاقات الاقتصادية وقال ان التعاون الاقتصادي بيننا جيد، لكن مستواه لا يرقى الى ما هو متوقع منه. ان العقوبات تشكل عقبة رئيسية امام النهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية ونامل بتسوية هذه المشكلة في المستقبل.

وفي مستهل الجلسة، رحب وزير الخارجية الهندي سوبرامانیام جایشانکار بنظيره الايراني والوفد المرافق له وقال ان التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة شهد تناميا خلال السنوات الاخيرة.

واضاف ان رئيس الوزراء الهندي والرئيس الايراني التقيا معا بمدينة قازان الروسية في اكتوبر 2024 وقدما لنا توجيهات فيما يخص سبل تنمية العلاقات بين البلدين. كما اجريا مكالمة هاتفية في 26 ابريل.

واشار الى الذكرى السنوية الـ 75 للعلاقات الدبلوماسية بين ايران والهند وقال ان التاريخ يعد الى الاذهان التقارب والتعاون والصداقة العميقة بيننا.

وفي معرض اشارته الى التطورات العسكرية الاخيرة بين الهند وباكستان قال وزير الخارجية الهندي: انكم تسافرون الى الهند بينما نقوم بالرد على هجوم ارهابي وحشي وقع في 22 نيسان/ابريل في الشطر الهندي من كشمير. ان هذا الهجوم ارغمنا على ضرب البنى التحتية الارهابية العابرة للحدود في 7 ايار/مايو.

واضاف وزير خارجية الهند اننا لا ننوي التصعيد. ومع ذلك ان شُنت هجمات عسكرية علينا، فلا شك سنرد ردا حازما.

وكان عراقجي قد وصل مساء امس الاربعاء الى نيودلهي على راس وفد للقاء كبار المسؤولين الهنود والتشاور معهم بشان القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.