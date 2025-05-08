٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٠٠ م
رمز الخبر: 85826966
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

احمديان: المحادثات في الظروف المتكافئة وبمنأى عن التهديد، عقلانية ومشرفة

٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٠٠ م
رمز الخبر: 85826966
احمديان: المحادثات في الظروف المتكافئة وبمنأى عن التهديد، عقلانية ومشرفة

طهران/ 8 ايار/مايو/ارنا – اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي علي اكبر احمديان في معرض اشارته الى المحادثات غير المباشرة بين ايران وامريكا حول الموضوع النووي اكد ان المحادثات في الظروف المتكافئة وبمناى عن التهديد والإملاءات، عقلانية ومشرفة.

وقال اكبريان في كلمة القاها اليوم الخميس امام ملتقى قادة ومدراء فيلق محمد رسول الله (ص) بطهران الكبرى انه مثلما ان المحادثات المباشرة في ظروف الإملاءات والتهديد، غير عقلانية وغير مشرفة، فان المحادثات في الظروف المتكافئة وبعيدا عن التهديد والإملاءات، عقلانية ومشرفة.

واضاف ان قائد الثورة حوّل في هذا المجال، تهديدات العدو الى ظروف متساوية ومتكافئة ومتسمة بالعزة وان ما تغير هو الظروف لا موقف النظام  الاسلامي.

وتابع انه فيما يخص محتوى ونتائج المحادثات فان الموضوع غير قابل للتكهن، وطبعا فان خطوطنا الحمر واضحة تماما والامر يتوقف على سلوك الامريكيين والظروف.

وتطرق امين المجلس الاعلى للامن القومي في جانب اخر الى الحرب المعرفية والاعلامية التي يمارسها العدو ضد الشعب الايراني وقال ان تيئيس الناس وتضخيم المشاكل وتفعيل التصدعات السياسية والاجتماعية وبث الخلافات بين المسؤولين وبين المسؤولين والشعب وبين شرائح الشعب، مدرج اليوم على اجندة العدو، موكدا ان المخلصين للثورة والحرس الثوري يركزون على وحدة البلاد ووحدة الكلمة ودعم المسؤولين وبث الامل.

وفي معرض اشارته الى التطورات الاقليمية قال احمديان ان المقاومة وجبهة المقاومة غير قابلتين للزوال، وان جبهة المقاومة وفي ظل تعزيز قوتها ومعرفة المتطلبات الجديدة للتطورات، تقف اقوى من السابق بوجه العدو الحقيقي للشعوب.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .