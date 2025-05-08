احمديان: المحادثات في الظروف المتكافئة وبمنأى عن التهديد، عقلانية ومشرفة

وقال اكبريان في كلمة القاها اليوم الخميس امام ملتقى قادة ومدراء فيلق محمد رسول الله (ص) بطهران الكبرى انه مثلما ان المحادثات المباشرة في ظروف الإملاءات والتهديد، غير عقلانية وغير مشرفة، فان المحادثات في الظروف المتكافئة وبعيدا عن التهديد والإملاءات، عقلانية ومشرفة.

واضاف ان قائد الثورة حوّل في هذا المجال، تهديدات العدو الى ظروف متساوية ومتكافئة ومتسمة بالعزة وان ما تغير هو الظروف لا موقف النظام الاسلامي.

وتابع انه فيما يخص محتوى ونتائج المحادثات فان الموضوع غير قابل للتكهن، وطبعا فان خطوطنا الحمر واضحة تماما والامر يتوقف على سلوك الامريكيين والظروف.

وتطرق امين المجلس الاعلى للامن القومي في جانب اخر الى الحرب المعرفية والاعلامية التي يمارسها العدو ضد الشعب الايراني وقال ان تيئيس الناس وتضخيم المشاكل وتفعيل التصدعات السياسية والاجتماعية وبث الخلافات بين المسؤولين وبين المسؤولين والشعب وبين شرائح الشعب، مدرج اليوم على اجندة العدو، موكدا ان المخلصين للثورة والحرس الثوري يركزون على وحدة البلاد ووحدة الكلمة ودعم المسؤولين وبث الامل.

وفي معرض اشارته الى التطورات الاقليمية قال احمديان ان المقاومة وجبهة المقاومة غير قابلتين للزوال، وان جبهة المقاومة وفي ظل تعزيز قوتها ومعرفة المتطلبات الجديدة للتطورات، تقف اقوى من السابق بوجه العدو الحقيقي للشعوب.