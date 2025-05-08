اللواء سلامي: اولويتنا، العمل الدبلوماسي، لكننا جاهزون لاي حرب وباي مستوى

واضاف اللواء سلامي وهو يتحدث في مراسم تكريم شهداء الخدمة في ضريح الامام الرضا (ع) على الامريكيين ان يعلموا أنهم إن هددوا فاننا جاهزون لاي حرب وباي مستوى كان.

واكد ان الامريكيين اظهروا من خلال التهديد والعقوبات الجديدة أنهم لا يلتزمون بالعهود ولا يوثق بهم.

واكد القائد العام للحرس الثوري ان عليهم ان يعلموا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية طواعية وبارادتها السياسية لا تسعى للسلاح النووي، وقد شطبته من عقيدتها الدفاعية.

وتابع اننا لن نتخلى عن مصالحنا الحيوية مضيفا ان ايحاءات رئيس وزراء اسرائيل المجرم تشوش على عقلية السلطات الامريكية لجرها الى حرب لا تنتهي.

واوضح اللواء سلامي ان للامريكيين تجارب مريرة عن تدخلاتهم في باقي الدول ويجب ان يتعقلوا والا ينخدعوا برئيس الوزراء المجرم للكيان الصهيوني وان يتصرفوا بتعقل.

وقال: نحذر الاعداء إنهم ان ارتكبوا حماقة فان ابواب الحجيم ستفتح في وجوهكم.

وتابع: نقول للاعداء باننا اجرينا الاستعدادات الواسعة بشانكم، فان ارتكبتم خطأ، فستحل بكم كارثة تنسون معها الوعد الصادق 1 و2 بالكامل .

ومضى القائد العام للحرس الثوري يقول: نقول لسلطات الكيان الاسرائيلي الغاصب انكم لم تحتملوا اصابة صاروخ واحد من انصار الابطال في اليمن في مطاركم، فكيف ستستطيعون تحمل مئات وآلاف الصواريخ، لذلك قفوا عند حدكم.

وتطرق في جانب اخر من كلمته الى خصائص اية الله رئيسي وقال انه كان يجمع كل ميزات شخصية انسان كامل، وأي شيء سوى الشهادة، لم يستطع اظهار كفاءة وجدارة هذا الانسان العظيم.

واكد ان الامة الاسلامية يجب ان تستعيد عزتها ومن اجلها يجب ان يستشهد اشخاص كبار بمن فيهم الشهداء سليماني وهنية والسنوار ونصر الله وصفي الدين وزاهدي وموسوي وال هاشم ورحتمي.