رئيسة "حماية البيئة": تطوير الطاقات المتجددة، تحظى بالاولوية

واضافت انصاري في حفل ربط محطة لتوليد الكهرباء بشبكة الكهرباء العامة بمحافظة البرز (غربي طهران) ان رئيس الجمهورية يتابع في كل اجتماعات مجلس الوزراء تطوير الطاقات المتجددة.
واكدت ان مؤسسة حماية البيئة تعمل على استصدار التراخيص في هذا المجال.
كرج/ 8 ايار/مايو/ارنا – اكدت مساعدة رئيس الجمهورية رئيسة مؤسسة حماية البيئة شينا انصاري اليوم الخميس ان تطوير الطاقات المتجددة مدرج على جدول اعمال الحكومة بجدية.
واضافت انصاري في حفل ربط محطة لتوليد الكهرباء بشبكة الكهرباء العامة بمحافظة البرز (غربي طهران) ان رئيس الجمهورية يتابع في كل اجتماعات مجلس الوزراء تطوير الطاقات المتجددة.
واكدت ان مؤسسة حماية البيئة تعمل على استصدار التراخيص في هذا المجال.
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