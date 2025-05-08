رئيسة "حماية البيئة": تطوير الطاقات المتجددة، تحظى بالاولوية

واضافت انصاري في حفل ربط محطة لتوليد الكهرباء بشبكة الكهرباء العامة بمحافظة البرز (غربي طهران) ان رئيس الجمهورية يتابع في كل اجتماعات مجلس الوزراء تطوير الطاقات المتجددة.

واكدت ان مؤسسة حماية البيئة تعمل على استصدار التراخيص في هذا المجال.