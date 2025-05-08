بقائي: زيارة وزير الخارجية للهند تحظى باهمية خاصة

وقال بقائي لمراسل ارنا اليوم الخميس ان زيارة عراقجي للهند ليوم واحد جاءت في اطار المشاورات المنتظمة التي تجريها الجمهورية الاسلامية الايرانية مع البلدان الجارة والصديقة بهدف تبادل الاراء حول القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية والموضوعات الدولية.

وتابع انه تم خلال الزيارة وبعد ستة اعوام، تشكيل اللجنة المشتركة لايران والهند برئاسة وزيري خارجية البلدين.

واضاف ان الوزير عراقجي عقد لقاءات منفصلة مع نظيره الهندي ورئيسة الهند ومستشار الامن القومي الهندي.

واكد ان محادثات بناءة اجريت في مجال تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي لا سيما في القطاع الصحي والدوائي. فضلا عن المشاورات الشاملة حول آخر المستجدات الدولية والاقليمية لا سيما غرب اسيا ومنطقة اسيا الجنوبية.