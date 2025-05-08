٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85827394
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عراقجي يلتقي مستشار الأمن القومي الهندي

٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٢٢ ص
رمز الخبر: 85827394
عراقجي يلتقي مستشار الأمن القومي الهندي

طهران / 9 ايار/مايو/ارنا- التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، مساء الخميس في نيودلهي.

وافاد تقرير لوزارة الخارجية الايرانية أن عراقجي ناقش خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية مع مستشار الأمن القومي الهندي.

وفي اللقاء الذي استمر ساعة ونصف، أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة جنوب آسيا وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض التوتر في المنطقة.

وكان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد وصل مساء الأربعاء إلى نيودلهي على رأس وفد دبلوماسي للقاء كبار المسؤولين الهنود ومناقشة القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، والمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.

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