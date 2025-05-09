٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:١١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85827405
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عراقجي يصل إلى مشهد في ختام زيارته الى الهند

٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:١١ ص
رمز الخبر: 85827405
عراقجي يصل إلى مشهد في ختام زيارته الى الهند

مشهد / 9 ايار/مايو/ارنا- وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له إلى مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية فجر اليوم الجمعة في ختام زيارته الى الهند والتي استمرت يومين.

وبعد وصوله إلى مطار "الشهيد هاشمي نجاد" في مشهد، يزور عراقجي مرقد الإمام الرضا (ع)، قبل العودة الى العاصمة طهران.

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي قد وصل الى نيودلي مساء الاربعاء في زيارة استغرقت يومين اجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الهنود حول القضايا الثنائية والاوضاع الاقليمية خاصة في جنوب اسيا اثر التوترات الاخيرة الحاصلة بين الهند وباكستان.

وتراس وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين وتم في ختامه التوقيع على وثائق للتعاون في مختلف المجالات.

انتهى ** 2342

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