عراقجي يصل إلى مشهد في ختام زيارته الى الهند

وبعد وصوله إلى مطار "الشهيد هاشمي نجاد" في مشهد، يزور عراقجي مرقد الإمام الرضا (ع)، قبل العودة الى العاصمة طهران.

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي قد وصل الى نيودلي مساء الاربعاء في زيارة استغرقت يومين اجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الهنود حول القضايا الثنائية والاوضاع الاقليمية خاصة في جنوب اسيا اثر التوترات الاخيرة الحاصلة بين الهند وباكستان.

وتراس وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين وتم في ختامه التوقيع على وثائق للتعاون في مختلف المجالات.

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