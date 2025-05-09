بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ترد على تقرير كاذب بشأن موقع نووي مزعوم

وأصدرت البعثة بيانا، الخميس، بالتوقيت المحلي، قالت فيه: "إن أساليب زمرة المنافقين الإرهابية (منظمة مجاهدي خلق الارهابية)، تشير إلى أن هذه الزمرة تقدم تقارير ملفقة في شكل ما يسمى بنتائج الاستخبارات إلى الأجهزة الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل اكتساب المصداقية".

وأضافت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "ولكن عندما تدرك هذه المنظمات فقدان الزمرة مصداقيتها، تلجأ الزمرة الى اختيار عميلها التالي في وسائل الإعلام الغربية للاستفادة من قدرتها على ركوب الموجة".

ويأتي هذا التقرير المفبرك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى يوم الخميس بالتوقيت المحلي أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وانعقدت لغاية الان 3 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة برعاية سلطنة عمان، الاولى في مسقط، والثانية في روما والثالثة في مسقط.

وكان من المقرر عقد الجولة المقبلة من المفاوضات يوم السبت (3 مايو/أيار)، حيث أعلنت إيران وسلطنة عمان عن تغيير موعد هذه الجولة من المفاوضات.

وفي إشارة إلى إعلان وزير الخارجية العماني عن هذا الأمر، صرح إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن تأجيل المفاوضات جاء بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني، وسيتم تقديم المعلومات حول الموعد المحتمل التالي في وقت لاحق.

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