٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85827411
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عراقجي: استعانة نتنياهو بجماعة منحرفة مؤشر على اليأس المطلق

٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٥٧ ص
رمز الخبر: 85827411
عراقجي: استعانة نتنياهو بجماعة منحرفة مؤشر على اليأس المطلق

طهران / 9 ايار/مايو/ارنا- أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي أن قيام رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بتوظيف جماعة منحرفة (زمرة خلق الارهابية) لنشر معلومات مفبركة (عن النووي الايراني) "لبث الرعب" تجاه ايران، هو علامة على اليأس المطلق.

وكتب عراقجي في رسالة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): مع استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، يتم نشر المزيد من "صور الأقمار الصناعية لبث الرعب" بصورة دقيقة ومحسوبة للغاية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: إن نتنياهو بصفة معرقل ومخرب لم تعد سمعة باقية له، قد لجأ في اطار سياسته المتمثلة في "تحديد المهام لترامب" إلى جميع مجنديه القدامى والجدد.

وقال عراقجي: هذه المرة استخدم خدم صدام الإيرانيين الأذلاء (زمرة خلق الارهابية). قد تكون أجورهم منخفضة، لكن توظيف أعضاء جماعة منحرفة ما هو إلا علامة على اليأس المطلق.

انتهى ** 2342

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