عراقجي: استعانة نتنياهو بجماعة منحرفة مؤشر على اليأس المطلق

وكتب عراقجي في رسالة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): مع استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، يتم نشر المزيد من "صور الأقمار الصناعية لبث الرعب" بصورة دقيقة ومحسوبة للغاية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: إن نتنياهو بصفة معرقل ومخرب لم تعد سمعة باقية له، قد لجأ في اطار سياسته المتمثلة في "تحديد المهام لترامب" إلى جميع مجنديه القدامى والجدد.

وقال عراقجي: هذه المرة استخدم خدم صدام الإيرانيين الأذلاء (زمرة خلق الارهابية). قد تكون أجورهم منخفضة، لكن توظيف أعضاء جماعة منحرفة ما هو إلا علامة على اليأس المطلق.

انتهى ** 2342