رد الرئيس بزشكيان على بعض الأخبار حول تحركات ترامب لتغيير اسم الخليج الفارسي

وكتب الرئيس بزشكيان في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): "الخليج الفارسي سيبقى الخليج الفارسي".

وكان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، قد كتب في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن بعض الشائعات حول احتمال قيام الرئيس الأمريكي بتحريف اسم الخليج الفارسي: "الخليج الفارسي، مثل العديد من الأسماء الجغرافية، له جذور عميقة في التاريخ البشري. ولم تعترض إيران قط على استخدام أسماء مثل بحر عُمان، أو المحيط الهندي، أو بحر العرب، أو البحر الأحمر. إن استخدام هذه الأسماء لا يعني ملكيتها من قبل أي دولة معينة، بل إنه يدل على الاحترام المشترك للتراث الجماعي للبشرية".

وأكد عراقجي: "على العكس من ذلك، فإن الدوافع السياسية لتغيير الاسم التاريخي للخليج الفارسي تشير إلى نوايا عدائية ضد إيران وشعبها وهي مدانة بشدة. إن مثل هذه الأفعال المغرضة تشكل إهانة لجميع الإيرانيين، بغض النظر عن خلفياتهم أو مكان إقامتهم".

وأعرب عن أمله في أن تكون الشائعات السخيفة المحيطة باسم الخليج الفارسي ليست أكثر من حملة تضليل من قبل أفراد "محرضين على الحرب دائمًا" لإثارة غضب واستفزاز الإيرانيين في جميع أنحاء العالم.

انتهى ** 2342