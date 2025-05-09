٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٣٩ ص
رمز الخبر: 85827433
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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الأمم المتحدة: الوضع في غزة أكثر من كارثي

٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٣٩ ص
رمز الخبر: 85827433
الأمم المتحدة: الوضع في غزة أكثر من كارثي

طهران/ 9 أيار/مايو/إرنا- قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "أولغا تشريفكو": إن "الوضع في غزة أكثر من كارثي، ومخازننا باتت فارغة من الغذاء".

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن كل سكان القطاع حاليا بحاجة الغذاء، ومئات آلاف أطنان الغذاء تنتظر عند المعابر.

وأضافت: إننا "نناشد كل المعنيين لإنهاء الكارثة".

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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