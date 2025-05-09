الأمم المتحدة: الوضع في غزة أكثر من كارثي

طهران/ 9 أيار/مايو/إرنا- قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "أولغا تشريفكو": إن "الوضع في غزة أكثر من كارثي، ومخازننا باتت فارغة من الغذاء".

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن كل سكان القطاع حاليا بحاجة الغذاء، ومئات آلاف أطنان الغذاء تنتظر عند المعابر. وأضافت: إننا "نناشد كل المعنيين لإنهاء الكارثة". انتهى**3276