الأمم المتحدة: الوضع في غزة أكثر من كارثي

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن كل سكان القطاع حاليا بحاجة الغذاء، ومئات آلاف أطنان الغذاء تنتظر عند المعابر.
وأضافت: إننا "نناشد كل المعنيين لإنهاء الكارثة".
انتهى**3276
طهران/ 9 أيار/مايو/إرنا- قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "أولغا تشريفكو": إن "الوضع في غزة أكثر من كارثي، ومخازننا باتت فارغة من الغذاء".
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن كل سكان القطاع حاليا بحاجة الغذاء، ومئات آلاف أطنان الغذاء تنتظر عند المعابر.
وأضافت: إننا "نناشد كل المعنيين لإنهاء الكارثة".
انتهى**3276
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