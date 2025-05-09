مسؤول عسكري : إيران هي الدولة الأكثر أمانا في المنطقة

وفي معرض إشارته إلى الحرب الهجينة التي يشنها العدو ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حذر العميد "أكبري نيا" من أن العدو يلجأ الى جميع الأدوات، لإخضاع إيران وإعادتها إلى فترة التبعية".

وتابع : القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بقدرات دفاعية قوية للغاية وهي على أتم الاستعداد للحفاظ على مصالح الشعب وحماية أمن البلاد؛ مردفا : العدو لا يجرؤ على شن هجوم عسكري بسبب قوة الردع الإيرانية، ويسعى للحصول على امتيازات من خلال الحرب الهجينة والمفاوضات.

وختم مساعد منسق دائرة التوجيه السياسي والعقائدي في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوله : القوات المسلحة الإيرانية على أتم الاستعداد والجهوزية من أي وقت مضى للدفاع عن هذه الأرض حتى آخر قطرة دمها.

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