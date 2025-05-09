٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85827485
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رئيس مجلس الشورى الإسلامي : الوحدة بين مختلف الطوائف في إيران ثمرة الثورة الإسلامية

٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٥ ص
رمز الخبر: 85827485
رئيس مجلس الشورى الإسلامي : الوحدة بين مختلف الطوائف في إيران ثمرة الثورة الإسلامية

طهران /9 أيار/ مايو/ إرنا- أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "محمد باقر قاليباف" إلى الوحدة والتماسك والتعايش السلمي بين الأعراق والمذاهب الإسلامية في البلاد، مؤكدا بأن هذه الوحدة الفريدة هي ثمرة الثورة الإسلامية ودماء شهدائنا.

وصرح "قاليباف" اليوم الجمعة في اجتماع المنتخبين من الأعراق والمذاهب الإسلامية والنخب والمعتمدين في مدينة آزادشهر بمحافظة کلستان (شمال البلاد) : الثورة الإسلامية التي انتصرت بجهود الإمام الراحل (رض) ومشاركة الشعب، جلبت الهوية الوطنية لجميع القطاعات وابناء الشعب الايراني.

لا نرفض التواصل مع العالم

وأكد على ضرورة توسيع العلاقات الدولية، قائلا : لا أحد يعارض التواصل مع العالم؛ فهذا أمر منطقي وعقلاني. لكن التفاوض يجب أن يكون بوعي وعزة وشرف.

كما أشار في جانب اخر من حديثه، إلى التحديات الاقتصادية في البلاد، مؤكدا بأن الحل يكمن في فسح المجال امام الشعب للمشاركة في الاقتصاد.

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