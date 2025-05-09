٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85827568
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الإيرانيون المقيمون في إسطنبول يدينون أي محاولة لتحريف اسم "الخليج الفارسي"

٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٦ م
رمز الخبر: 85827568
الإيرانيون المقيمون في إسطنبول يدينون أي محاولة لتحريف اسم "الخليج الفارسي"

طهران /9 أيار/ مايو/ إرنا- دان الإيرانيون المقيمون في إسطنبول، خلال اجتماع تشاوري في القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أي محاولة لتحريف اسم "الخليج الفارسي" مؤكدين انها محكومة بالفشل.

وشارك جمع من الإيرانيين المقيمين في إسطنبول في اجتماع تشاوري في القنصلية الإيرانية في إسطنبول وتبادلوا وجهات النظر مع القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول القضايا المتعلقة بالإيرانيين المقيمين في هذه المدينة.

وأشار القنصل الإيراني "أحمد محمدي" في هذا الاجتماع إلى الشائعات السخيفة المحيطة باسم الخليج الفارسي، قائلا : هذه السيناريوهات لن تحقق أي نتيجة، وتغيير تسمية الخليج الفارسي الذي يعود بجذوره إلى قرون طويلة، لن يتحقق بأحلام بعض المتطرفين سياسيا.

كما أدان عدد من الإيرانيين المقيمين في إسطنبول، خلال هذا الاجتماع، أي محاولات لتحريف تسمية الخليج الفارسي.

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